زمالك 2010 يكتسح الكوم الأحمر بثمانية أهداف في دوري براعم الجيزة

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أحمد جودة - القاهرة - اكتسح فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2010 نظيره الكوم الأحمر بثمانية أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على مجمع ملاعب إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري براعم الجيزة.

زمالك 2010 يكتسح الكوم الأحمر بثمانية أهداف

أحرز أهداف الزمالك كل من؛ أدهم عادل ثلاثة أهداف "هاتريك" وياسين مصطفى "هدفين"، وأحمد علي بسيوني وفتحي محمد عبد القادر ومحمد حاتم جمال.

وشهدت المباراة حضور كل من طارق يحيى مدير المدرسة الأساسية "البراعم" ومحمد مصطفى ممس المدير الفني للمدرسة ومحمد صبحي المدير الإداري.

ويقود فريق 2010 كل من؛ عمرو مجدي مديرا فنيا، مصطفى عبد العظيم ومصطفى حلمي مدربين مساعدين، أحمد صلاح مدربا لحراس المرمى، هشام رسلان اخصائيا للتأهيل والإصابات، محمد صبحي إداريا، محمد سليمان عاملا للمهمات.