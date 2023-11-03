زمالك 2012 يهزم الشرقية للدخان بثنائية.. وبراعم 2013 يفوز على شباب العياط بسداسية

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أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق البراعم لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2012، في تحقيق الفوز على نظيره الشرقية للدخان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على مجمع ملاعب إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدوري منطقة الجيزة.

زمالك 2012 يهزم الشرقية للدخان بثنائية

أحرز أهداف الزمالك كل من؛ أحمد سعودي وأحمد حجازي.

ويقود فريق 2012 كل من؛ أحمد عبدالله مديرا فنيا، أيمن علي حسن وعبدالرحمن صلاح ذكي مدربين مساعدين، رمضان عابدين مدربا لحراس المرمى، عبدالرحمن حسين إداريا، هشام رسلان اخصائيا للتأهيل والإصابات.

براعم 2013 يفوز على شباب العياط بسداسية

فيما فاز فريق البراعم لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2013 على نظيره شباب العياط بسداسية دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على مجمع ملاعب إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدوري منطقة الجيزة.

أحرز أهداف الزمالك كل من؛ ممدوح محمد "هدفين" وحمزة عمرو "هدفين"، محمود رضا "بلية" وأحمد بليغ.

ويقود فريق الزمالك 2013 كل من؛ محمود ياسين مديرا فنيا، محمد كولا وسعيد قطة مدربين مساعدين، وشريف فوزي مدربا لحراس المرمى، ومحمود أبو طالب اخصائيا للتأهيل وإصابات، وأحمد حمدي إداريا.