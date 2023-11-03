كرة نسائية.. المجد يحقق أول انتصار وفيوتشر يقسو على المقاولون في الدوري الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - أقيمت عصر اليوم مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، بعدما أقيمت 5 مباريات فقط من هذه الجولة بعد تأجيل 3 مباريات بسبب ارتباط منتخب مصر للشابات تحت 20 عام بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العام واستعدادات منتخبنا الوطني لمواجهة منتخب الكونغو يوم 10 نوفمبر الجاري.

المجد يحقق أول انتصار وفيوتشر يقسو على المقاولون

وشهدت مواجهات الجولة الرابعة للدوري الممتاز للكرة النسائية فوز البنك الأهلي على المصري صاحب الأرض بهدفين مقابل هدف، وحقق المجد السكندري الفوز الأول له في الدوري الممتاز على حساب شقيقه دلفي السكندري بهدفين مقابل لا شئ، كما نجح اتحاد بسيون هو الآخر في حصد أول ثلاث نقاط له في الدوري الممتاز بعد فوزه على طلائع الجيش برباعية نظيفة، واستطاع فيوتشر الفوز بنصف دستة أهداف على فريق المقاولون العرب.

وكان قد ارتفع عدد الأندية المصرية المشاركة في الدوري الممتاز للكرة النسائية بعدما أعلن 16 نادي عن مشاركتهم في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية في موسم 2023-2024.

وكان الدوري الممتاز للكرة النسائية يضم عدد 12 فريق خلال المواسم السابقة، وعلى رأسهم وادي دجلة كبير أندية الكرة النسائية وحامل لقب الدوري الممتاز 14 مرة والأميرية والبنك الأهلي وبيراميدز وفيوتشر، ولكن أرتفع العدد لـ 16 فريق بعد أن أعلن 5 أندية جدد المشاركة وعلى رأسهم المصري البورسعيدي وسموحة وطلائع الجيش والمقاولون العرب وزد