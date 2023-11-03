نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سامي: كنا الأفضل والاتحاد السكندري خطف المباراة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة أن فريقه أدى مباراة جيدة أمام الاتحاد السكندري وكان الأفضل فى معظم فتراتها وأضاع خمس فرص محققة للتهديف.

تصريحات أحمد سامي

وأضاف أحمد سامى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة أن فريقه سيطر على منتصف الملعب وهدد مرمى الاتحاد السكندري وفعل كل شيئًا ماعدا تسجيل الأهداف.

وأردف المدير الفنى لفريق سموحة أن الاتحاد السكندري خطف المباراة بضربة جزاء.

وأوضح سامى أنه سيمنح اللاعبين راحه لمدة ثلاث أيام قبل استئناف التدريبات مؤكدًا إنه سيعمل على علاج السلبيات خلال فترة التوقف القادمة.

وخسر سموحه أمام الاتحاد السكندري مساء اليوم على ستاد الإسكندرية بهدف دون رد ليتجمد رصيد سموحة عند 8 نقاط ويرتفع رصيد الفريق الأخضر إلى 11 نقطة.