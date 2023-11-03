برشلونة يستعيد لاعبه قبل مواجهة ريال سوسيداد

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أحمد جودة - القاهرة - استعاد نادي برشلونة الإسباني لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بيدري، وذلك قبل مواجهة لقاء البلوجرانا مع نظيره ريال سوسيداد غدًا السبت في الدوري الإسباني.

عودة بيدري إلى تدربيات برشلونة

وحصل بيدري على إذن من الجهاز الطبي بالمشاركة في المباراة عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في عضلة الفخذ اليمنى في 24 أغسطس الماضي.

وفي سياق متصل شهدت القائمة غياب لاعب الوسط الهولندي فرانكي دي يونج، الذي يلا يزال يعاني من إصابة في الكاحل الأيمن.



وضمت قائمة الفريق الكتالوني كل من:



حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - اينياكي بينيا- اندير استرالاجا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو- بالدي - رونالد اراخو - اينيجو مارتينيز - كريستنسن-ماركس الونسو - جول كوندي.

خط الوسط: جافي - بيدري - روميرو - مارك كاسادو- لوبيز - جوندوجان.

خط الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا - جواو فيليكس - لامين يامال.



ويحتل برشلونة المركز الرابع برتيب الدوري الاسباني، وذلك بعد مرور 11 جولة حقق خلالهما 24 نقطة.