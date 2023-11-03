نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يكشف أسباب غياب هذا الثلاثي عن لقاء سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لفريق كرة القدم بنادي بيراميدز عن سبب غياب كل من مهند لاشين، ومحمد الشيبي، وفخري لاكاي عن مباراة سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري الممتاز.

سبب غياب ثلاثي بيراميدز

وقال المنيري عبر المركز الإعلامي لنادي بيراميدز:" لاكاي يعاني من شد في عضلة الفخذ، والجهاز الطبي وضعه تحت برنامج تأهيلي يستمر خلال الأيام المقبلة".



واضاف:" الشيبي تعرض لكدمة بسيطة خلال التدريبات الجماعية، ويخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمباراة القادمة، خوفًا من تعرضه للإجهاد في ظل ضغط المباريات المقبلة".

وأوضح:" مهند لاشين يعاني من شد في العضلة الخلفية، ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي ليكون جاهزًا للمواجهات القادمة".

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة من 5 مواجهات حقق خلالهما اربع انتصارات وتعادلين.

ويلعب الفريق مع نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة، في السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري نايل.

