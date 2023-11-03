نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من خيسوس بعد فوز الهلال الصعب على الفتح بدوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للهلال السعودي عن سعادته بفوز فريقه على الفتح بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي.

أول تعليق من خيسوس بعد فوز الهلال

خيسوس قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"واجهنا فريق مميز ويكفي الإشارة إلى أنه يتواجد في رابع الترتيب وثالث الفرق الأقوى هجوميا، أعتقد أننا حققنا فوزا مهما على ‎الفتح".

وأضاف:"ضغط المباريات أثر علينا، كل ثلاثة أيام مباراة.. لا وقت للراحة.. وأيضا إصابة ‎نيمار أثرت على الحلول الهجومية".

وتابع:"سالم الدوسري لاعب رائع واستحق جائزة أفضل لاعب في آسيا وهو قدوة ومثال، وهو خامس لاعب من ‎الهلال يحقق الجائزة".

وزاد:"سالم افتتح المباراة بركلة جزاء واختتمها بهدف ويواصل أداءه الرائع واتمنى أن يستمر كذلك".

وأشار:"استبدلت سافيتش لشعوره بالآم لتعرضه لكدمة، نعم هناك شعور بالتعب ولكن لا بد علينا من التعامل مع المرحلة بحكمة".

وواصل:"غدًا سنسافر إلى الهند، إصابة نيمار قلل من الخيارات الهجومية لنا".