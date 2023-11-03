نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب فلسطين.. ماينز الألماني يعلن رسميًا فسخ تعاقده مع أنور الغازي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسؤولي نادي ماينز الألماني منذ قليل عن فسخ التعاقد مع اللاعب الهولندي وذات الأصول المغربية أنور الغازي وذلك بسبب دعمه لفلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ماينز الألماني يعلن رسميًا فسخ تعاقده مع أنور الغازي

وقد قام اللاعب أنور الغازي بنشر الكثير من المنشورات عبر الحسابات الرسمية الخاصة به على وسائل التواصل الاجتماعي منذ بدء العدوان قائلا:" من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".

وكتب في منشور آخر:" أن التعليقات أو الاعتذارات المنسوبة لي (بعد منشور سابق من يوم 27 أكتوبر الماضي) ليست صحيحة من الناحية الواقعية، ولم أصرح بها أو أوافق عليها".

وتابع: "لست نادما ولا أشعر بتأنيب ضمير لا أنأى بنفسي عما قلته، وأقف اليوم ودائما وحتى آخر حياتي، مع الإنسانية والمظلومين".