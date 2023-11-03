نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الزمالك يضحى بنجم الفريق من أجل عيون الشناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الزمالك يستغني عن محمد صبحي للتعاقد مع الشناوي

حيث علم " دوت الخليج الرياضي " من مصادره الخاصة عن رغبة مسؤولي الزمالك في التعاقد مع أحمد الشناوي خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.

وأكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة، أن مسؤولي القلعة البيضاء على وشك إنهاء أزمة القيد داخل نادي الزمالك من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأوضح المصدر، مسؤولي الزمالك يفكرون في تدعيم مركز حراسة المرمى خلال المرحلة المقبلة، لذلك وجب عليهم التضحية بمحمد صبحي حارس مرمى الفريق خلال المرحلة المقبلة من أجل التعاقد مع أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز.

وأفاد المصدر في تصريحاته، صبحي أثار العديد من الأزمات خلال الفترة الأخيرة داخل نادي الزمالك، بالإضافة إلى مستواه المتراجع بشكل ملحوظ، لذلك يسعى مجلس الإدارة للتعاقد مع أحمد الشناوي لإمتلاكه الخبرة اللازمة للتواجد داخل القلعة البيضاء.

وأضاف، صبحي كان يرغب في تعديل عقده رفقة الزمالك وحصوله على نفس قيمة عقد محمد عواد وهو ما يرفضه مجلس الإدارة في الوقت الحالي بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الفريق.

مؤكدا أنه سيتم بيع محمد صبحي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد تصرفه مساء أمس وخروجه من المعسكر دون أذن مسبق.



ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي للتعاقد مع أحمد الشناوي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد فتح خطوط رسمية رفقة نادي بيراميدز الذي رحب برحيل اللاعب بناءا على رغبته.