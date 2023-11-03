نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حكام مباراة الأهلي والمقاولون العرب في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام مضيفه المقاولون العرب غدًا.

وينزل الأهلي ضيفًا على المقاولون العرب غدًا السبت ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

حكام مباراة الأهلي والمقاولون العرب

ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من:

إبراهيم نور الدين (حكم ساحة)

شريف عبد الله (حكم مساعد ١)

وائل شعبان (حكم مساعد ٢)

محمود وفا (حكم رابع)

محمود بسيوني (حكم VAR)

صبحي العمراوي (حكم VAR مساعد)

كولر يدرس ضم محمد كريستو لقائمة المقاولون

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني بالنادي الأهلي، أن السويسري مارسيل كولر يدرس ضم محمد كريستو لقائمة الأهلي أمام المقاولون العرب في دوري نايل.

يسعى مارسيل كولر تصحيح أخطاء لاعبي الفريق التي ارتكبت في مباراة صن داونز الماضية في دوري نايل.

يختتم النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في دوري نايل.