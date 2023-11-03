نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. "دوت الخليج الرياضي" ينشر كواليس اجتماع محمود الخطيب وكولر العاصف وسر الجهاز الطبي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع الكابتن محمود الخطيب اليوم، داخل فرع النادي بالجزيرة.

كواليس اجتماع محمود الخطيب وكولر

وعلم "دوت الخليج الرياضي" من مصادره داخل النادي الأهلي، أن السويسري مارسيل كولر طلب الاجتماع الخاص بينه وبين محمود الخطيب رئيس النادي قبل الاجتماع مع لجنة التخطيط، للحديث عن المرحلة المقبلة وأيضًا تطورات ما بعد مرحلة الخروج الأفريقي.

وأكد المصدر لـ "دوت الخليج الرياضي": "كولر غير راض تمامًا عن الخروج الأفريقي وسيرفع تقرير خاص لمحمود الخطيب خلال الساعات القليلة المقبلة ببعض الطلبات والتدعيمات التي لا بد توافرها خلال يناير المقبل.

وأضاف:" غضب مارسيل كولر جاء بعد الخروج الأفريقي على حساب صن داونز، مشيرًا إليدى أن المدرب لا يحمل نفسه المسؤولية وحده فقط، إنما يحملها للجميع، خاصة أنه كان مصمما على تدعيمات خاصة خلال الميركاتو الصيفي ولم يحصل عليها كاملة".

وأتم المصدر حديثه: "محمود الخطيب أعلن لـ مارسيل كولر أن كل طلباته أوامر خلال الفترة المقبلة، والبداية سيكون هناك جهاز طبي على أعلى مستوى خلال الفترة المقبلة بعد شكوى كولر مرات عديدة من الجهاز الطبي الحالي".

وخرج النادي الأهلي على يد صن داونز، من الدور نصف النهائي لدوري السوبر الأفريقي بنسخته الأولى، بعدما خسر الفريق بمجموع لقائي الذهاب والعودة بنتيجة 0/1".

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة المقاولون العرب، مساء غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة، من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.