نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الزمالك يدخل في مفاوضات رسمية مع بيراميدز لضم نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل مسئولوا الكرة داخل نادي الزمالك في مفاوضات رسمية مع مسؤولي نادي بيراميدز للتعاقد مع نجم الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

الزمالك يقترب من التعاقد مع أحمد الشناوي

حيث علم " دوت الخليج الرياضي " من مصادره الخاصة عن دخول مسؤولي الزمالك في مفاوضات رسمية للتعاقد مع أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز لضمه بالميركاتو الشتوي المقبل.

ويرغب مسؤولو الزمالك في التعاقد مع أحمد الشناوي خلال المرحلة المقبلة، بعد تراجع مستوى محمد عواد ومحمد صبحي ثنائي الفريق في الفترة الأخيرة.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية، نظرًا لتراجع مستوى الفريق بشكل ملحوظ في المباريات الأخيرة.

وبحسب معلوماتنا، كان الزمالك قد حصل على موافقة الشناوي للإنتقال إليهم خلال يناير المقبل، كما أن مسؤولي بيراميدز لا يمانعون رحيل اللاعب حال تقاضي مقابل مادي جيد.

ويرغب الشناوي حسب حديثه مع مسؤولي الزمالك في إنهاء مسيرته بالملاعب داخل جدران القلعة البيضاء، وهو ما سيجعله يتنازل عن جزء من راتبه حال إتمام الصفقة مع مسؤولي بيراميدز.

جدير بالذكر أن أحمد الشناوي يتقاضى 20 مليون جنيه مصري في الموسم.