نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هزيمة وحيدة و15 ركلة جزاء.. ماذا فعل الاهلي مع صافرة "نور الدين" قبل مباراة المقاولون؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الأهلي مع المقاولون العرب في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب غدًا السبت، في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

ماذا فعل الاهلي مع صافرة نور الدين قبل مباراة المقاولون؟

وسيتولى إبراهيم نور الدين إدارة المباراة تحكيميًا، ويعاونه كل من: شريف عبد الله مساعد أول، ووائل شعبان كحكم مساعد ثاني، بينما سيقوم محمود وفا بأداء واجبه كحكم رابع.

بينما سيتولى محمود بسيوني مسؤولية حكم الفيديو في المباراة، وسيعاونه صبحي العمراوي كمساعد حكم تقنية الفيديو.

إبراهيم نور الدين من الحكام أصحاب الخبرات في الدوري المصري، وخلال مسيرته التحكيمية، قام بإدارة 38 مباراة للنادي الاهلي، انتصر المارد الأحمر في 29 مباراة تحت إدارته، في حين اكتفى بالتعادل في 8 مباريات وخسر مباراة واحدة فقط.

قام "نور الدين" بإحتساب 15 ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي في المباريات السابق، ومنح 50 بطاقة صفراء للاعبي الفريق الأحمر، بالإضافة إلى منحهم 5 بطاقات حمراء.

بينما أشهر نور الدين 77 بطاقة صفراء لمنافسي الأهلي و10 بطاقات حمراء. كما احتسب 6 ركلات جزاء ضد الفريق الأهلاوي خلال المباريات السابقة.

مباراة الاهلي والمقاولون هي الثالثة لـ نور الدين في الدوري المصري هذا الموسم، حيث سبق له أن أدار مباراتين (زد مع الإسماعيلي)، (طلائع الجيش مع المصري).