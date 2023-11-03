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أحمد جودة - القاهرة - يفقد فريق سيراميكا كليوباترا، لاعبه النيجيري صديق أوجولا جناح الفريق، ويغيب عن المباراة المقبلة أمام الأهلي.

جناح سيراميكا كليوباترا يغيب عن مباراة الأهلي

ويواجه سيراميكا كليوباترا، نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الرابعة مساء، ويحتضن اللقاء ستاد المقاولون العرب.

ويغيب لاعب سيراميكا كليوباترا بسبب تراكم الإنذارات، حيث أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثالثة له في مباراة سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز.

وتلقى اللاعب البطاقة الصفراء الأولى، أثناء لقاء الفريق ضد فاركو والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ضمن الجولة الثالثة، من مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفي مباراة سيراميكا كليوباترا ضد فريق طلائع الجيش، تلقى اللاعب الإنذار الثاني، في المباراة التي انتهت بخسارة سيراميكا بهدف دون رد.