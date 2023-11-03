نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مميز للأنجولي كريستوفر مابولولو بعد مباراة الاتحاد وسموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل كريستوفر مابولولو، لاعب الاتحاد السكندري رقما مميزا، بعد نهاية مباراة فريقه أمام سموحة في الجولة السادسة من عمر الدوري المصري الممتاز.

مابولولو وصل لهدفه رقم 35 في الدوري المصري، ليعادل رقم مواطنه الأنجولي أمادو فلافيو لاعب الأهلي السابق.

الأنجولي يخطف أنظار الأندية المصرية

خطف الأنجولي أنظار الأندية المصرية، بعد مستواه المميز مع سيد البلد.

كما حصد جائزة هداف الدوري الموسم الماضي، ليعادل رقم لاعب الاتحاد السابق أحمد ساري.

واستطاع الاتحاد السكندري، التفوق على حساب سموحة بهدف نظيف، سجله الأنجولي من ركلة جزاء.