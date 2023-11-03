نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأرقام.. ماذا قدم حمدي فتحي في 750 دقيقة مع الوكرة القطري؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مباراة حاسمة ضمن منافسات الدوري القطري، أظهر حمدي فتحي مهاراته المميزة وقاد فريقه الوكرة لتحقيق الفوز على فريق قطر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من البطولة.

سجل حمدي فتحي هدف المباراة الوحيد في شباك فريق قطر بالدقيقة 37 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الوكرة إلى 17 نقطة، محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري القطري بفارق نقطتين عن فريق السد متصدر الترتيب برصيد 19 نقطة.

أرقام حمدي فتحي مع الوكرة القطري

حمدي فتحي، الذي انضم إلى الوكرة القطري في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من النادي الاهلي، قد أظهر أداءً رائعًا مع فريقه الجديد في المباريات الماضية وساهم في انتصاراته بالدوري القطري.

ويعد هدف حمدي فتحي في مباراة اليوم ضد قطر، هو هدفه الثاني بقميص الوكرة، بعد هدفه في مرمى المريخ في الجولة الرابعة من الدوري القطري.

بالإضافة إلى تسجيله "هدفين"، قدم حمدي فتحي تمريرة حاسمة مما رفع مساهماته مع الوكرة إلى 3 مساهمات بعد 8 مباريات في إجمالي دقائق لعب (750 دقيقة).

ويتطلع حمدي فتحي لمواصلة تقديم أداء مميز يساهم في تحقيق نجاحات أكبر للوكرة في المباريات القادمة بالدوري القطري في الموسم الحالي.