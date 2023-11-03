الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة -

واصل النادي الإسماعيلي تدريباته مساء اليوم على ملعب الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في دوري نايل.

تفاصيل مران الإسماعيلي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريبات بدنية في مران اليوم من أجل رفع الحمل البدني للاعبين قبل مواجهة طلائع الجيش.

وعقد ايهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي جلسة خاصة مع اللاعبين في مران اليوم يطالبهم بضرورة استغلال الفرص في المباراة القادمة وعدم إهدار الفرص.

وقام لاعبو النادي الإسماعيلي بخوض تقسيمة قوية في مران اليوم من أجل تطبيق اللاعبين بعض الجمل الخططية والتكتيكية التي يمكن للاعبين تطبيقها خلال مباراة طلائع الجيش في دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ستاد الإسماعيلية.

