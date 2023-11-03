نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. محمد عواد نجم شباك الزمالك وزد بإنقاذ عالمي (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لأنقد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، شباكه من فرصة هدف محقق عن طريق رأسية لمهاجم نادي زد إف سي عبد الله مجدي.

عواد ينقذ شباك الزمالك من هدف محقق

وأرسل البديل أحمد سيد عبد النبي كرة عرضية متقنة على رأس عبد الله مجدي، الذي وضعها على يسار الحارس محمد عواد، لكن الأخير تعملق وتصدى للكرة ببراعة ليحافظ على نتيجة التعادل.

وتقدم الزمالك أولًا عن طريق سيف الدين الجزيري مبكرًا في الدقيقة الثالثة من بداية أحداث الشوط الأول، قبل أن يتعادل مصطفى زيكو لنادي زد في الدقيقة الثانية والثلاثين من عمر الشوط.