نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدفي القندوسي وشكري.. سيراميكا يهزم بيراميدز بثنائية نظيفة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا فوزًا مهمًا أمام نظيره بيراميدز بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب "عثمان أحمد عثمان"، وذلك في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري 2023-2024.

ويحتل سيراميكا كليوباترا بعد هذا الفوز المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط، فيما يحتل بيراميدز صدارة الترتيب برصيد 13 نقطة.

أحداث مباراة سيراميكا وبيراميدز في الدوري المصري

سجل أحمد القندوسي أول أهداف اللقاء لصالح سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 21، بعد تسديدة قوية من صديق أوجولا من خارج منطقة الجزاء، أبعدها الحارس أحمد الشناوي ليستقبلها القندوسي على صدره ثم سدد كرة رائعة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وأهدر رمضان صبحي لاعب بيراميدز انفرادًا تامًا بمرمى سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 46، وذلك لتألق الحارس محمد بسام الذي تصدى له بالقدم اليمني.

وأنقذ أحمد الشناوي مرماه من الهدف الثاني لصالح سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 72، بعد تمريرة رائعة من جون إيبوكا، جعلت أحمد القندوسي في حالة انفراد، ثم سدد الأخير كرة أرضية ولكن تصدى لها الشناوي بقدمه اليمنى.

وأحرز محمد شكري الهدف الثاني لصالح لصالح سيراميكا كليوباترا في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا في الدقيقة 2+90، بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس أحمد الشناوي.