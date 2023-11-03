نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يخسر أمام زد ويواصل السقوط الحر في جدول ترتيب دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد في تحقيق الفوز على نادي الزمالك، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز "دوري نايل" 2023-2024.

الزمالك يخسر أمام زد بثنائية

جاء الهدف الأول في اللقاء لصالح الزمالك في الدقيقة 3 من أحداث الشوط الأول، عن طريق التونسي سيف الدين الجزيري، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق إبراهيم نداي من الطرف الأيسر ليسدد التونسي الكرة داخل الشباك.

فيما جاء هدف التعادل لصالح زد عن طريق اللاعب مصطفى زيكو، في الدقيقة 32 من عمر المباراة، بعد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء عن طريق محمد أشرف سددها شادي حسين لترتطم بالدفاع وتصل إلى زيكو الذي سدد كرة من يسار المنطقة لتسكن شباك الأبيض.

فيما نجح ديلسون كاموني في إحراز هدف الفوز لفريق زد، في الدقيقة 81 من أحداث الشوط الثاني، بعد تمريرة رائعة من زيكو إلى كاموني يمين منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية ارتطمت بالدفاع وسكنت الشباك.

ترتيب الفريقين في الدوري

وبهذا الفوز رفع فريق زد رصيده إلى النقطة 12 محتلا المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الزمالك عندما النقطة 8 في المركز السادس.