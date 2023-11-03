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أحمد جودة - القاهرة -



أعلن دييجو سيموني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق لاس بالماس، مساء اليوم على ملعب "دي جران كاناريا" في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا" موسم 2023/2024.

ومن المقرر أن تقام أحداث المباراة اليوم الجمعة 3 من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.



تشكيل أتليتكو مدريد الرسمي لمواجهة لاس بالماس في الدوري الإسباني

في حراسة المرمى: أوبلاك

في خط الدفاع: سافيتش - فيتسل - هرموسو.

في خط الوسط: مولينا - دي بول - كوكي - بابلو باريوس - ريكيلمي.

في خط الهجوم: جريزمان - موراتا.



ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإسباني

يحتل فريق أتليتكو مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد فريق لاس بالماس في المركز العاشر برصيد 14 نقطة.



القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني



ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 3، بتعليق المغربي "جواد بدة".