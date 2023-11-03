نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة الثانية.. ديلسون كاموني يزور شباك الزمالك في 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة فريق الزمالك أمام نظيره فريق زد، وذلك بفوز فريق زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ديلسون كاموني يزور شباك الزمالك مجددا في 2023

ونجح فريق زد في تحويل تأخره في النتيجة بهدف إلى الفوز بهدفين، عن طريق اللاعب مصطفى زيكو، وكذلك اللاعب الأنجولي ديلسون كاموني.

وللمرة الثانية، يزور اللاعب الأنجولي ديلسون كاموني شباك الزمالك خلال العام الجاري، حيث كانت الزيارة الأولى في بداية العام، وتحديدا في 12يناير 2023 من الموسم الكروي الماضي، حين اقتنص الأنجولي الفوز لفريق أسوان بهدفين مقابل هدف أمام فريق الزمالك.

وافتتح اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري النتيجة في مباراة اليوم، حيث سجل الهدف الأول لفريق الزمالك في شباك فريق زد، عند الدقيقة 3 من أحداث المباراة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق زد إلى النقطة 12 محتلا المرتبة الثالثة، فيما تلقى فريق الزمالك الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري المصري، ليظل عند النقطة 8 محتلا المرتبة السادسة، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.