نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من مدرب الفتح عقب الخسارة بثنائية من الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق سلافن بيليتش مدرب فريق الفتح، على خسارة فريقه اليوم الجمعة 3 نوفمبر، على يد نظيره الهلال، في المباراة التي جمعتهما في منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الغيابات والتحكيم السر وراء خسارة الفتح

وتمكن فريق الهلال من الفوز على نظيره الفتح، بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، في منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال بيليتش في المؤتمر الصحفي عقب مباراة اليوم: قدمنا أداءا عاليا أمام فريق الهلال، رغم خسارتنا لثلاثة نجوم مثل مراد باتنا وسفيان بن دبكة ودجانيني، ومع الخسارة نحن راضون ونحيي لاعبينا.

وتابع: تحدثت مع الحكم بعد المباراة وسألته عن ضربة جزاء فريق الهلال، وبرر قراره بسحب اللاعب سعيد باعطيه لسالم الدوسري، ويكفي أنه تقبل النقاش بكل احترام.

وأتم مدرب الفتح حديثه قائلا: قرارات خاطئة وسوء حظ منعنا من التعديل على الأقل، وخلقنا فريق لديه كاريزما وقيمة فنية كبيرة للفتح، وهذا لا يعني أن الفتح كان أقل سابقا.