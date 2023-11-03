نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع سعودي من أجل ضم دوجلاس كوستا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت أنباء صحيفة مساء اليوم الجمعة، أن الجناح البرازيلي دوجلاس كوستا بات قريبًا من الانضمام للعب إلى أحد أندية الدوري السعودي.

صراع سعودي لضم دوجلاس كوستا

وبحسب ما نشره الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، أن كوستا وصل السعودية وبدأ يتدرب بالفعل، في ظل صراع من ثلاث أندية على ضمه في صفقة انتقال حر.

واضاف:" دوجلاس لا يزال يتمسك بالحلم وينتظر يوفنتوس، حيث يرغب اللاعب في ارتداء قميص السيدة العجوز من جديد، لا توجد مؤشرات لحدوث ذلك في الوقت الراهن".

ولعب صاحب ال33 عام في العديد من الأندية الأوروبية على رأسهم بايرن ميونخ، إضافة إلى يوفنتوس.

وشارك كوستا رفقة لوس انجلوس جالاكسي الأمريكي هذا الموسم في 22 مباراة، نجح خلالهما في تسجيل 4 أهداف وتقديم 7 تمريرات حاسمة.