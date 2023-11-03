نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنريكي يعلن تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب الإسباني لويس إنركي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق مونبلييه اليوم الجمعة في الجولة الحادية عشر من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تُقام المباراة على ملعب بارك دي برينيس مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي لمواجهة مونبيليه

وجاء تشكيل المدرب لويس إنريكي كالتالي:-

في حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: اشرف حكيمي، ماركينيوس، موكيلي، سكرينيار.

خط الوسط: أوجارتي، إيمري، لي كانج.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، كيليان مبابي، كولو مواني.

الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 21 نقطة.