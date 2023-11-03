نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم إيجابي لثنائي الدوري المصري بعد سقوط بيراميدز أمام سيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انفرد النادي الاهلي، ونادي زد، برقم إيجابي، وذلك عقب خسارة بيراميدز بثنائية نظيفة أمام سيراميكا كليوبترا، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر دوري النيل.

رقم إيجابي للأهلي وزد

الثنائي انفرد بعدم تلقي اي هزائم في الدوري، فالأهلي قد خاض مواجهتين فقط أمام المصري، الإسماعيلي، استطاع فيهم تحقيق العلامة الكاملة.

بينما زد قد حقق فوزه الثالث، وتعادل أيضا في ثلاث لقاءات.



موعد مباريات الجولة السادسة

وتستكمل غدا منافسات الجولة السادسة بثلاث مواجهات أبرزها مواجهة الأهلي والمقاولون العرب التي ستقام في السابعة مساء.

أما اللقائين الأخريين، الأول يجمع بين الجونة أمام الداخلية في تمام الرابعة مساء، على ستاد خالد بشارة معقل الجونة.

أما اللقاء الاخر فينطلق في السابعة مساء، تجمع بين بلدية المحلة وفاركو، على استاد غزل المحلة.