نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رحيل أوسوريو؟ رد فعل مجلس إدارة الزمالك بعد الخسارة أمام زد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو هزيمة جديدة في مسابقة دوري نايل أمام زد.

هل يرحل أوسوريو عن الزمالك؟

وسقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمرة الثانية على التوالي بعد الهزيمة أمام إنبي وهذه المرة أمام زد الصاعد حديثا لدوري نايل بثنائية مقابل هدف.

من جانبه كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن هناك حالة من الغضب داخل مجلس إدارة القلعة البيضاء بعد النتائج السلبية للمدرب الكولومبي خوان كارلوس مع الفريق في الفترة الأخيرة.

وأوضح المصدر أن هناك اتجاه لتوجيه الشكر للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وتعيين مدير فني مصري لقيادة الفريق الأبيض بشكل مؤقت.

وتابع المصدر أن مجلس إدارة نادي الزمالك لا يريد التعجل بشأن إقالة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو؛ لضيق الوقت قبل مواجهة بيراميدز في كأس مصر.

وأتم المصدر موضحا أن مجلس إدارة نادي الزمالك يقترب من توجيه الشكر للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو بعد مباراة بيراميدز في كأس مصر بغض النظر عن نتيجة اللقاء.

وفي سياق آخر يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز مساء الأربعاء المقبل ضمن إطار منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر نسخة 20221-2023.