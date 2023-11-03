نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الخسارة أمام زد.. موعد مباراة الزمالك القادمة في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موعد المباراة القادمة في بطولة كأس مصر أمام بيراميدز، في نصف النهائي للموسم المنصرم 2022-2023.

موعد مباراة الزمالك القادمة في كأس مصر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره بيراميدز، يوم الأربعاء القادم، في تمام الساعة السابعة مساء، وذلك ضمن منافسات كأس مصر، في الدور النصف النهائي.

وتلقى فريق الزمالك الخسارة أمام فريق زد، بهدفين مقابل هدف وذلك خلال المواجهة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري نايل.

وعقب الخسارة.. احتل فريق زد المركز الثالث برصيد 12 نقطة، وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 8 في المركز السادس.

كما تلقى أيضًا فريق بيراميدز الخسارة من سيراميكا كليوباترا بهدفين دون مقابل، خلال المواجهة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري نايل.