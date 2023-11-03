نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عصر أوسوريو.. 10 أسباب فنية وراء تراجع الأداء والنتائج للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة فريق الزمالك أمام نظيره فريق زد، وذلك في إطار مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حيث فاز الضيوف فريق زد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي.

10 أسباب فنية وراء تراجع الأداء والنتائج للزمالك

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» أبرز الأسباب الفنية وراء تراجع نتائج وأداء فريق الزمالك مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

1- طريقة اللعب وأفكار الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لا تتماشى مع جودة لاعبي الزمالك.

2- سر نجاح البرتغالي فيريرا مع الزمالك، كان قوة الشخصية داخل غرفة الملابس والتدريبات، وكذلك التعامل والإعداد النفسي مع اللاعبين.

3- الزمالك يحتاج إلى فريق جديد مكون من 11 لاعبا، وتسريح جميع المحترفين الأجانب، واستقطاب الأفضل.

4- خط وسط الفريق الأبيض، أحد أبرز تراجع آداء ونتائج الزمالك في الفترة الأخيرة.

5- الأندفاع الهجومي على حساب النواحي الدفاعية، كلف فريق الزمالك 10 أهداف خلال 8 مباريات في الموسم الحالي في كافة البطولات.

6- عدم قدرة أوسوريو على العودة في السواد الأعظم من المباريات، في حال استقبال الأهداف، وذلك مثلما حدث في مباراة إنبي الماضية، ومباراة الليلة أمام فريق زد.

7- عدم وجود دكة بدلاء قوية، نظرا لإيقاف القيد على القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.

8- كثرة الأزمات المفتعلة مؤخرا بين اللاعبين والجهاز الفني، وآخرها أزمة اللاعب أحمد فتوح، وغيابه عن المعسكر ومباراة اليوم.

9- الاستقرار الذهني للكولومبي مع فريق الزمالك، حيث يعتبر مصيره مع القلعة البيضاء على المحك، وبالأخص بعد تولي مجلس الإدارة الجديد برئاسة حسين لبيب القلعة البيضاء.

10- غياب الروح والحماس لدى اللاعبين، وانفراط العقد في حال تلقي هدفا في المباراة.