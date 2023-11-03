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أحمد جودة - القاهرة - سقط لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، في فخ الهزيمة أمام فريق زد، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز "دوري نايل" 2023-2024.

3 أسباب أسقطت الزمالك في فخ الخسارة أمام زد



ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، ثلاثة أسباب وارء هزيمة أبناء ميت عقبة أمام فريق زد في الدوري.



1- استهتار اللاعبين والمدير الفني

وشهدت المباراة رعونة من جانب لاعبي الزمالك، وتراجع كبير في الأداء رغم السيطرة والضغط على مجريات المباراة في الدقائق الأولى للقاء.

2- الأخطاء الدفاعية

ويعاني الفارس الأبيض من الأخطاء الدفاعي الفادحة التي تكلف القلعة البيضاء العديد من الأهداف، بسبب الاندفاع الهجومي للاعبين.



3- عدم القدرة على العودة

ويعاني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، من عدم القدرة على السيطرة على مجريات المباراة والعودة إلى اللقاء بعد استقبال الأهداف، بالإضافة إلى تغييراته العشوائية.



وشهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الغضب بنادي الزمالك، بسبب تصرفات المدرب الكولومبي، والتي تزايدت خلال الفترة الأخيرة، مما أدت إلى خروج المدير الفني عن تركيزه، بسبب الإجازات التي يمنحها أوسوريو للاعبين عقب كل مباراة، ويسافر بعدها ويتأخر في العودة لقيادة تدريبات الفريق.



كما شهدت قائمة الزمالك أمام زد استبعاد الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، بسبب خروج الثلاثي من معسكر الفريق، ليلة أمس دون الحصول على إذن.



موقف أوسوريو من الرحيل عن الزمالك



ومن جانبه أكد مصدر داخل القلعة البيضاء، أن هناك نية داخل مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، لإقالة أوسوريو، ولكن سيتم حسم الأمور عقب مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر نظرًا لضيق الوقت.

وفي نفس السياق يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023.