ترشيح محمد صلاح لجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ليفربول، عن ترشيح اللاعب المصري محمد صلاح، وذلك من أجل المنافسة على جائزة لاعب العام، التي تقدمها رابطة مشجعي كرة القدم.

ترشيح محمد صلاح لجائزة لاعب العام

ونشر ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "محمد صلاح مرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بعام 2023 والمقدمة من جانب رابطة مشجعي كرة القدم".

ودخل نجم ليفربول في منافسة على الجائزة أمام كلًا من: "إيرلينج هالاند ورودري ثنائي مانشستر سيتي - بوكايو ساكا نجم أرسنال - كيران تريبيير لاعب نيوكاسل يونايتد - أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا.

ومن المقرر أن تبدأ عملية التصويت للجماهير من اليوم وحتى 20 نوفمبر، فيما سيُعلن عن الفائزين في اليوم الموافق 4 ديسمبر في حفل توزيع الجوائز التي ستحتضنها لندن.

