"قف مع الحق حتى لو كان ذلك يعني الوقوف وحدك".. الغازي يخسر مصدر رزقه بسبب دعمه لفلسطين

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أحمد جودة - القاهرة - علق أنور الغازي لاعب ماينز الألماني السابق، هلى قرار رحيله وفسخ عقده من قبل النادي بسبب دعمه لشعب غزة، والقضية الفلسطينية ضد الاحتلال.

أول تعليق من أنور الغازي بعد فسخ تعاقده مع ماينز



حيث نشر الغازي، على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر حسابه الشخصي، "إنستجرام" قائلًا: "قف مع الحق حتى لو كان ذلك يعني الوقوف وحدك".

وأكمل: "خسارة مصدر رزقي ليست شيئا مقارنة بالجحيم الذي تم إطلاقه على الأبرياء والضعفاء في غزة. أوقفوا القتل".

وقد أعلن نادي ماينز الألماني عن فسخ تعاقده مع أنور الغازي، عبر بيان رسمي نشره النادي الألماني عبر موقعه الرسمي، وذلك بسبب نشر اللاعب كلمات تحمل دعم للشعب الفلسطيني.



وقال النادي في بيان رسمي عن فسخ عقد اللاعب قائلًا: "ماينتس ينهي العلاقة التعاقدية مع أنور الغازي بأثر فوري اليوم الجمعة، النادي يتخذ هذا الإجراء ردا على بيانات اللاعب ومنشوراته عبر مواقع التواصل الاجتماعي".



كما سبق للاعب نشر كلمات تحمل دعم لشعب غزة كالتالي: "هذه ليست حربا، عندما يقطع طرفا المياه والطعام والكهرباء على طرف آخر فهذه ليست بالحرب".

وأكمل: "عندما يمتلك طرفا أسلحة نووية فهذه ليست بالحرب. عندما يتم تمويل طرفا بملايين الدولارات فهذه ليست بالحرب، عندما يستخدم طرفا صورا بالذكاء الاصطناعي لينشر معلومات مضللة فهذه ليست بالحرب، عندما تمنع مواقع التواصل الاجتماعي المحتوى من طرف واحد فقط فهذه ليست بالحرب، هذا ليس صراعا وهذه ليست حربا، هذه إبادة عرقية ونحن نشاهدها تحدث مباشرة، من البحر إلى النهر فلسطين ستكون حرة".

وعقب ذلك قرر النادي إيقاف اللاعب في 17 أكتوبر بسبب منشوره، وخلال التحقيق رفض الغازي الاعتذار، وكتب منشور اخر لدعم القضية الفلسطينية.