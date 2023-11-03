نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاروق جعفر: الزمالك يحتاج مدير فني قوي في حالة رحيل أوسوريو سؤاء مصري أو أجنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قال فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أن نادي الزمالك يحتاج لمدير فني قوي في حالة رحيل أوسوريو سواء مدير فني مصري أو أجنبي.

فاروق جعفر: طريقة لعب الزمالك اليوم أمام زد سيئة

وصرح فاروق جعفر في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الاستديو التحليلي":"أوسوريو منذ أحراز الزمالك الهدف الأول واقف على دكة البدلاء ولم يعطي تعليمات للفريق".

وأكمل: "كان لا بد أن يتدخل أوسوريو ببعض التعليمات عندما أحرز زد أف سي هدف التعادل".

وتابع: "الزمالك لعب مباراة اليوم أمام زد أف سي بشكل سيء للغاية ويستحق الهزيمة".

وأضاف: "التغييرات التي أجراها أوسوريو في الشوط الثاني لم تفيد لاعبي نادي الزمالك للعودة للمباراة".

واختتم:" أري أن من الصعب أن يستكمل أوسوريو مهمته مع نادي الزمالك وتغيير الجهاز الفني مهمة للغاية".

وخسر الزمالك من نظيره زد أف سي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل.