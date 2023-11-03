نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب يحسم الكلاسيكو ويحقق الفوز على الاتحاد في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة أمام نظيره الشباب بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب "الملك فهد"، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

ويحتل الاتحاد بعد هذه الخسارة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، بعد الفوز في ستة لقاءات والتعادل في ثلاث مباريات وخسارة مثلهم، فيما يحتل الشباب المركز التاسع برصيد 15 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة خمس مباريات.

أحداث مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي

سجل كارلوس جونيور أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح الشباب في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من فواز الصقور من جهة اليمين إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها كارلوس برأسية رائعة، سكنت الشباك على يمين الحارس مارسيلو جروهي.

وأنقذ الحارس كيم سيونج جيو مرماه من هدف التعادل لصالح الاتحاد في الدقيقة 53، بعد تسديدة قوية من كريم بنزيما بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، ولكن أبعدها سيونج من أسفل يمين مرماه.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح الاتحاد في الدقيقة 80 بداع التسلل على رومارينيو قبل تسجيله للهدف.