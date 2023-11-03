نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة الاتحاد ضد الشباب اليوم الجمعة 3-11-2023 في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الاتحاد والشباب بخسارة العميد بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "الملك فهد"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري السعودي.

أهداف مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي

سجل كارلوس جونيور أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح الشباب في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من فواز الصقور من جهة اليمين إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها كارلوس برأسية رائعة، سكنت الشباك على يمين الحارس مارسيلو جروهي.

ترتيب فريقي الاتحاد والشباب في الدوري السعودي

يحتل الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، بعد الفوز في ستة لقاءات والتعادل في ثلاث مباريات وخسارة مثلهم، فيما يحتل الشباب المركز التاسع برصيد 15 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة خمس مباريات.