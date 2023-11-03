نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يتخذ قرارات نارية بعد الخروج من الدوري الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي إراحة محمد الشناوي من مباراة المقاولون العرب والاستعانة بمصطفى شوبير بدلا منه.

الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في دوري نايل

اختتم النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في دوري نايل.

كما قرر مارسيل كولر أيضا استبعاد علي معلول من مباراة المقاولون العرب القادمة في دوري نايل للراحة.

وودع النادي الأهلي بطولة الدوري الإفريقي من دور نصف النهائي عقب الهزيمة من صن داونز بهدف دون رد بمجموع المباراتين.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة المقاولون العرب ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد المقاولون العرب.

