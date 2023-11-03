نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كاف" يعلن تعديل موعد إياب نهائي الدوري الإفريقي بين الوداد وصن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتعديل موعد مباراة الإياب في نهائي بطولة الدوري الإفريقي التي تقام بين الوداد المغربي ضد صن داونز.

تعديل موعد إياب نهائي الدوري الإفريقي

ويواجه فريق الوداد المغربي عقب تأهله على حساب الترجي التونسي، نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي عقب فوزه على الأهلي في المباراة النهائية بنظام الذهاب والإياب.

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين الوداد البيضاوي، ضد صن داونز في موعدها المحدد، يوم 5 نوفمبر، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

كما تنطلق مباراة الإياب في تمام الساعة الثالثة عصرا في بريتوريا، لتقام يوم 12 نوفمبر بدلا من يوم 11 الذي كان مُعلن عنه.