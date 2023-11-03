تصريحات قوية من نونو سانتو بعد الخسارة أمام الشباب في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - علق نونو سانتو المدير الفني لاتحاد جدة على خسارة فريقه اليوم أمام الشباب بهدف نظيف في الجولة الثانية عشر لمسابقة دوري روشن السعودي.

تصريحات نونو سانتو بعد الخسارة أمام الشباب

سانتو قال في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء:"سيطرنا على المباراة ولكن خسرنا، بدأنا بشكل جيد واستحوذنا ولكن حضر الهدف بسوء من الدفاع".

وأضاف:"خلقنا العديد من الفرص ولكن لم نتمكن من تسجيل الهدف، خسرنا المباراة ولكن كُنا الأفضل".

تابع ":تغير مستوى الفريق عن الموسم الماضي بسبب تراكم سوء النتائج، وسوء الحظ، وكثرة غيابات اللاعبين بسبب الإصابات".

وواصل:"دائمًا نعمل بشكل جيد، ونحن متحدين وخاصة في اللحظات الصعبة، سوف نستعد جيدًا للمباراة القادمة ونركز في العمل".

وأشار:"ما زال الوقت مبكرًا على المنافسة على لقب الدوري، صحيح الفارق كبير، وعلينا التركيز الان، لا بد من نسيان النتائج السابقة والتعويض مستقبلًا".