مصطفي زيكو: نجحنا في العودة بالمباراة سريعًا وهذه سمة الفرق الكبيرة

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أحمد جودة - القاهرة -

علق مصطفى زيكو لاعب نادي زد، على فوز فريقه بهدفين مقابل هدف للزمالك، مؤكدًا على أن فريقه كبير ويستحق الفوز.

تصريحات مصطفي زيكو بعد فوز زد على الزمالك

وقال زيكو في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله على الفوز، نحن فريق كبير".

وتابع: "دخلنا مباراة الزمالك ونحن مركزين منذ البداية، واجهنا فريق كبير ومحترم".



واستكمل: "للأسف اتخطفنا في أول 5 دقائق ولكن نجحنا في العودة وهذه سمة الفرق الكبيرة".



وأضاف: "أشكر اللاعبين الذين كانوا رجالًا اليوم، ونادي زد فريق مختلف تمامًا ولدينا حلم وسنسعى لتحقيقه إن شاء الله".



وشدد: "لا نريد البقاء في الدوري فقط بل هدفنا مع مجلس الإدارة هو التواجد في المربع الذهبي وهذا لا يأتي من فراغ، نحن نمتلك جودة رائعة من اللاعبين".



واختتم: "نتمنى أن نساعد مجلس الإدارة على تحقيق حلمه هذا الموسم، والتواجد في المربع الذهبي".



وخطف فريق زد الفوز من الزمالك في المبارة التي جمعت بينهم اليوم، وانتهت بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.