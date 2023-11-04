نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول قرار من أوسوريو بعد الهزيمة أمام زد في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، منح لاعبي الأبيض راحة من التدريبات الجماعية، غدًا السبت، عقب خوض مباراة زد اليوم في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يخسر أمام زد في دوري نايل

وانتهى اللقاء بهزيمة أبناء ميت عقبة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز "دوري نايل" 2023-2024.

ومن المقرر أن يستأنف لاعبي القلعة البيضاء التدريبات الجماعية، صباح يوم الأحد المقبل على ملعب الترسانة استعدادا للقاء بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد بيراميدز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، مساء الأربعاء المقبل، الموافق 8 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023.