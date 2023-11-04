نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على نتائج مباريات اليوم في افتتاح الجولة السادسة من دوري Nile في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم “دوت الخليج الرياضي” نتائج مباريات اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023، في افتتاح الجولة السادسة من دوري Nile.

مباراة سموحة ضد الاتحاد السكندري

وانتهى اللقاء الذي جمع بين فريقي سموحة ضد الاتحاد السكندري، بفوز سيد البلد بهدف نظيف دون رد فعل في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري Nile.

مباراة سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز

وتلقى فريق بيراميدز الخسارة من قبل فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد المقاولون العرب وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري Nile.

مباراة الزمالك ضد زد

حيث انتهاء اللقاء الذي جمع بين فريقي الزمالك ضد نظيره زد، بفوز الثاني على الأول بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.