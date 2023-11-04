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أحمد جودة - القاهرة - المرج يصطدم بالبلاستيك ومركز شباب بطا يواجه قليوب في جولة هامة بالقسم الثالث

تنطلق اليوم السبت في الثانية والنصف عصؤا منافسات الجولة الخامسة للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدوري القسم الثالث، بإقامة 7 مباريات قوية ومرتقبة.

1- المرج مع البلاستيك

على ملعب نادي المرج يصطدم فريق المرج صاحب المركز الحادي عشر بقيادة اشرف السيد برصيد 3 نقاط بفريق البلاستيك متصدر المجموعة بقيادة احمد عبد الغني برصيد 12 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز البلاستيك على فريق المطرية بهدف دون رد بينما تعادل فريق المرج مع فريق اسكو بهدف لمثله.



2- مركز شباب بطا مع شباب قليوب



على ملعب شباب يواجه فريق شباب بطا صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد مصيلحى برصيد نقطتين فريق شباب قليوب صاحب المركز الثالث بقيادة احمد عبد النبي برصيد 8 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية تعادل قليوب مع فريق المرج سلبيًا بينما تعادل فريق بطا مع فريق هليوبوليس بهدفين لكل منهما.

3- بنها مع اسكو

على ملعب نادي بنها يلتقي فريق بنها وصيف المجموعة بقيادة محسن عبد المحسن برصيد 8 نقاط مع فريق اسكو متذيل المجموعة بقيادة اشرف ابو رجيلة برصيد نقطة.



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق بنها مع فريق شباب قليوب سلبيًا بينما تعادل فريق اسكو مع فريق المرج بهدف لمثله.

4- شباب ابو السعود مع الطيران

على ملعب ابو السعود يلعب فريق شباب ابو السعود صاحب المركز الثاني عشر بقيادة على سليمان برصيد 3 نقاط مع فريق الطيران صاحب المركز الرابع بقيادة محمد شعراوى برصيد 7 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق الطيران مع فريق الماظه سلبيًا بينما تلقي فريق ابو السعود الهزيمة من فريق القناطر الخيريه بهدفين نظيفين.

5-بهتيم مع هليوبوليس

على ملعب نادي بهتيم يحل فريق هليوبوليس صاحب المركز الثامن بقيادة شريف شيفو برصيد 5 نقاط ضيفًا على فريق بهتيم صاحب المركز الخامس بقيادة ياسر عمر برصيد 6 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق بهتيم على فريق طوخ بهدف نظيف بينما تعادل فريق هليوبوليس مع فريق شباب بطا بهدفين لكل منهما.

6- شبان طوخ مع الماظه

على ملعب نادي طوخ يقام لقاء صعب بين فريق شبان طوخ صاحب المركز السابع بقيادة محمد خطاب مع فريق الماظه صاحب المركز التاسع بقيادة محمود ناجي.



ويدخل الفريقان اللقاء برصيد 5 نقاط.



7- المطرية مع القناطر الخيرية

على ملعب المطرية يخوض فريق المطرية صاحب المركز العاشر بقيادة عبد الحميد على ميدو برصيد 4 نقاط لقاء صعب مع فريق القناطر الخيرية صاحب المركز السادس بقيادة اسماعيل ضمضم برصيد 6 نقاط.

