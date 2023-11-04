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أحمد جودة - القاهرة - جولة مرتقبة في مجموعة أندية الجيزة بدوري القسم الثالث

تنطلق السبت الساعه 2:30 عصرا منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزه بدورى القسم الثالث بإقامه سبعة مباريات قويه ومرتقبة.



1- أورانج مع دياموند



على ملعب نادي اسكو يصطدم فريق اورانج صاحب المركز السادس بقيادة تامر عبد الخالق بفريق دياموند صاحب المركز الخامس بقيادة جمال الدسوقي.



يدخل الفريقان اللقاء برصيد 7 نقاط حيث شهدت الجولة الماضية تعادل فريق دياموند مع فريق بشتيل بهدف لمثله بينما تلقي فريق اورانج الهزيمة من فريق المعادي بثلاثية نظيفة.



2- حدائق الاهرام مع الإعلاميين

يواجه فريق حدائق الاهرام صاحب المركز العاشر بقيادة محمود نصر برصيد 4 نقاط مع فريق الإعلاميين وصيف المجموعة بقيادة ياسر راشد برصيد 8 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق الإعلاميين على فريق صول بهدفين مقابل هدف بينما تعادل فريق حدائق الاهرام مع فريق كسكادا بهدف لمثله.

3- حلوان العام مع بشتيل

على ملعب نادي 63 الحربي يلتقي فريق حلوان العام صاحب المركز السابع بقيادة محمد صفوت كشرى برصيد 6 نقاط مع فريق بشتيل متصدر المجموعة بقيادة جمال حواش برصيد 10 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق حلوان العام على فريق اسمنت حلوان بسداسية مقابل هدف بينما تعادل فريق بشتيل مع فريق دياموند بهدف لمثله.

4-ابوالنمرس مع منشية ناصر

على ملعب نادي ابو النمرس يلعب فريق ابو النمرس صاحب المركز الثالث بقيادة احمد بكري برصيد 7 نقاط مع فريق منشية ناصر صاحب المركز التاسع بقيادة محمد رمضان برصيد 6 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق ابو النمرس مع فريق الصيد سلبيًا بينما تلقي فريق منشية ناصر الهزيمة من فريق اطفيح بثلاثية مقابل هدفين.

5- اطفيح مع كاسكادا

على ملعب نادي اطفيح يحل فريق كاسكادا صاحب المركز الثاني عشر بقيادة احمد علي برصيد 4 نقاط ضيفًا على فريق اطفيح صاحب المركز الرابع بقيادة شوقى محمد برصيد 7 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق اطفيح على فريق منشية ناصر بثلاثية مقابل هدفين بينما تعادل فريق كاسكادا مع فريق حدائق الاهرام بهدف لمثله.

6- اسمنت حلوان مع الصيد

على ملعب اسمنت حلوان يخوض فريق الصيد صاحب المركز الثامن بقيادة طارق حسن برصيد 6 نقاط لقاء سهل خارج ملعبه مع فريق اسمنت حلوان متذيل المجموعة بقيادة أحمد مكي دون نقاط.



7- صول مع المعادي



يشهد ملعب نادي النجوم لقاء صعب بين فريق صول صاحب المركز الثالث عشر بقيادة احمد الضظوى برصيد نقطة مع فريق المعادي صاحب المركز الحادي عشر بقيادة احمد الجداوى برصيد 4 نقاط.





ترتيب المجموعة

1- بشتيل 10 نقاط

2- الإعلاميين 8 نقاط

3- ابو النمرس 7 نقاط

4- اطفيح 7 نقاط

5- دياموند7 نقاط

6- اورانج 7 نقاط

7- حلوان العام 6 نقاط

8- الصيد 6 نقاط

9- منشية ناصر 6 نقاط

10- حدائق الاهرام 4 نقاط

11- المعادي 4 نقاط

12- كاسكادا 4 نقاط

13- صول نقطة

14- اسمنت حلوان دون نقاط