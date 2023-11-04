نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد صلاح مدرب بغدودة السابق في حوار لـ دوت الخليج الرياضي: حققت إنجازات عديدة كمدرب وحكم.. ويجب الاهتمام بالمصارعة أكثر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

-مصر لديها مواهب على أعلى مستوى في لعبة المصارعة.

-الإهمال هو سبب هروب العديد من المصارعين خارج مصر.

-قادرين على حصد ميدالية في أولمبياد 2024.

-هناك بعض الأمور تحتاج إلى تعديل في المصارعة المصرية.

-أفضل حكام مصارعة في العالم حاليا هم المصريين.

يعتبر أحمد صلاح من أشهر مدربي المصارعة في مصر، خاصة وأنه تدرب تحت يده العديد من نجوم اللعبة، بجانب تميزه كحكم دولي، بجانب انحداره من عائلة جميعها نجوم في لعبة المصارعة سواء والده أو أشقائه.

وحقق أحمد صلاح إنجازا جديدا ولكن هذه المرة كحكم بعد حصوله على الرخصة الدولية الأعلى على مستوى العالم، والتي تؤهله إلى تحكيم مباريات المصارعة سواء على مستوى الأولمبياد أو مختلف البطولات العالمية.

وأجرى دوت الخليج الرياضي حوارا خاصا مع أحمد صلاح للحديث عن إنجازه الأخير، وتعريف الجماهير أكثر بلعبة المصارعة وما ينقصها في مصر وكيفية تطويرها، وبعض الملفات الهامة الأخرى.

وجاء نص الحوار كالآتي:

-ما هو مستوى مصر في لعبة المصارعة على مستوى العالم؟

نتميز في المصارعة الحرة على مستوى البطولات العالمية، ولكن في المصارعة الرومانية لسنا في أفضل حالاتنا، فالحرة تعتمد على الجسم بالكامل إنما الرومانية تلعب حتى الحزام فقط، لا يجب أن تنزل يديك أكثر من ذلك.

ما الذي ينقصنا للنهوض بلعبة المصارعة أكثر في مصر؟

يجب تطبيق ما يحدث في اللعبة في الدول التي حولنا سواء العربية أو الغربية، بمعنى أن تزيد ميزانية اللعبة، وأن يكون هناك برنامجا لكل مصارع، وطبيب ومعد بدني، بجانب وجود تخطيط بشكل كامل للبطولات وللاعبين نفسهم، ينقصنا الجزء التنظيمي والاهتمام بشكل كبير، ولكن لدينا خامات عالية جدا من اللاعبين.

-كيف نطور من مستوى المصارعين لدينا؟

يجب أن يعلم الجميع في البداية أننا نعمل من أجل اللاعب سواء الحكم أو المدرب أو الاتحاد، وبالتالي يجب أن نوفر له كل ما يحتاجه سواء توفر له معسكرات ومشاركته في مباريات خارج مصر لأن الاحتكاك هو الذي يصنع بطلا، حتى الرعاة يجب أن يتعاقدوا مع اللاعبين عن طريق الاتحاد، حتى يتم توزيع هذه الأموال بالعدل على اللاعبين، ولكن هذا لا يتم تطبيقه للأسف.

-ما رأيك في مستوى الحكام المصريين في لعبة المصارعة؟

ما لا يعلمه البعض هو أن أفضل حكام في العالم في الوقت الحالي، هم الحكام المصريين، ولكن بسبب عدم توافر الإمكانيات لهم لا يظهرون بالشكل المناسب، وليس الجميع لديهم القدرة على تحمل تكاليف السفر أو خلافه على نفقتهم الخاصة، ويجب أن نفعل مثلما يحدث في الدول الأخرى ونتكفل بهم.

-بما إنك سبقت ودربت العديد من النجوم.. ما السر وراء هروب المصارعين؟

تدرب تحت يدي العديد من اللاعبين المميزين مثل بغدودة والونش وغيرهم وجميعهم لاعبين مميزين خسرنا خدماتهم بسبب عدم توافر الإمكانيات لهم واستفادت منهم دول أخرى وفرت لهم ما يحتاجونه، ولكن بخلاف هؤلاء لدينا لاعبين على أعلى مستوى في لعبة المصارعة يجب أن نستفاد منهم بأقصى قدر ممكن حتى لا نحزن على رحيلهم فيما بعد.

-ما هو تفاصيل إنجازك الأخيرة في الرخصة التحكيمية؟

أنا كنت حكم دولي درجة ثالثة منذ 2011، ثم حصلت على رخصة درجة ثانية في 2018، وفي 2023 حصلت على الرخصة الدرجة الأولى، وهذه هي الرخصة الأعلى في العالم، والتي تسمح لي بتحكيم كل البطولات العالمية والأولمبياد، ويمكن أن أعمل بها في أولمبياد باريس المقبل كحكم، وبالرغم من ذلك فقد تأخرت في الحصول عليها وهو تقصير مني لأنني كنت أركز على عملي كمدرب.

-هل هناك أي قانون يمنع العمل كمدرب وحكم في المصارعة؟

الاتحاد المصري يمنع هذا الأمر ويطالب الجميع بالعمل في شيء واحد فقط وإلا يتم توقيع عقوبات قاسية، أما الاتحاد الدولي لا يمنع الأمر نهائيا ولكن شرطه أن تختار شيء واحد في البطولة ذاتها لا يسمح لك أن تعمل كحكم ومدرب في نفس البطولة.

-هل لدينا القدرة على حصد ميدالية في أولمبياد باريس المقبلة في لعبة المصارعة؟

اعتقد أنه أمر صعب بالرغم من أن لدينا لاعبين مميزين كثيرين مثل كيشو وعبد اللطيف منيع وسمر حمزة، ولكنهم يحتاجون تأهيل كثير جدا وصعب جدا، ولكن إذا توافر لهم بالفعل قبل البطولة سنحصد ميدالية فلدينا الخامات التي تأهلنا إلى ذلك.