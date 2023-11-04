نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد صلاح الدين: الزمالك تفاجأ بطريقة لعب زد.. وكان في الإمكان الفوز بنتيجة أكبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق وليد صلاح الدين، مدير الكرة بنادي زد على هزيمة الزمالك على يد فريقه، في المباراة التي انتهت بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

تصريحات وليد صلاح الدين

وقال صلاح الدين في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس":" فريق زد استعد جيدا لمباراة الزمالك منذ أسبوع، والمدرب مجدي عبد العاطي قام بتغيير طريقة وأسلوب اللعب".

وتابع: " الزمالك تفاجأ بتغيير طريقة اللعب، والمدرب مجدي عبدالعاطي حرض على تحفيظ جميع اللاعبين أدوارهم".

واستطرد: "الطريقة التي لعبنا بها تناسب طريقة اوسوريو والذي يعتمد على الضغط العالي بأكتر من 6 لاعبين، قوة الزمالك في اول ربع ساعة من زمن المباراة تسبب في شعور بعض اللاعبين بالخوف وذلك ظهر الفريق متراجع واستقبلنا هدف".

وأردف: "شخصية الفريق ظهرت في الشوط الثاني وكان في ثبات انفعالي واستطعنا العودة للمباراة والتقدم على الزمالك".

واختتم: "لو هناك ثقة كان من الممكن أن نفوز على الزمالك بأكثر من هدفين، لكن هذا لا يقلل من حجم وقوة نادي الزمالك فهو نادي كبير".

وبهذه النتيجة يكون قد تجمد رصيد الزمالك بعد الخسارة أمام زد عند النقطة 8 محتلًا المركز السادس، فيما رفع زد رصيده للنقطة 12 ليتواجد في المركز الثالث.