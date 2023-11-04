نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أوسوريو يكشف لـ "دوت الخليج الرياضي" حقيقة رحيله عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، حقيقة رحيله عن تدريب الأبيض بعد الخسارة أمام فريق زد اف سي، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

أوسوريو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

وقال أوسوريو في تصريحات خاصة للفجر الرياضي: أنا حاليا مستمر بشكل طبيعي في عملي مع الزمالك ولم يبلغني اي شخص برحيلي عن تدريب الفريق.

وتابع: اي حديث عن رحيلي غير صحيح وسوف نبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة بشكل طبيعي.

وأضاف: لدي عقد مع الزمالك وأنا احترمه ومستمر حتى نهاية التعاقد.

ويحل فريق الزمالك في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط بعد مرور 6 جولات من المسابقة.