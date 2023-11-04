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أحمد جودة - القاهرة - افتتح الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي سموحة مسابقة الدوري الممتاز بالفوز على 6 أكتوبر 1/3 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على الصالة المغطاة بسموحة.

طائرة سموحة للسيدات تفوز على 6 أكتوبر

ويضم الفريق كلا من: حبيبة وائل، حبيبة ياقوت، حبيبة حسام الدين، نادين مندور، يارا سعيد، يمنى عمرو، لوجين الخواجه، نورينا وهبه، رنا سامح، مايا ياسر، شهد الفقى، سلمى عيد، جنا رأفت، هنا أيمن، لينة محمد.

ويتكون الجهاز الفنى للفريق من أشرف رشاد رئيس الجهاز، عصام معوض مدير فنى، ابراهيم رشوان مدرب عام، الدكتور رجب عبد النبى مدير إدارى، أحمد عبد المولى إدارى الفريق، محمد السيد محلل الأداء، الدكتور أشرف خلاف مخطط أحمال، الدكتورة مريم منسى علاج طبيعى.