نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجونة ضد الداخلية في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه غدًا السبت فريق الجونة نظير الداخلية، ويحتضن اللقاء ستاد خالد بشارة ضمن مواجهات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة الجونة ضد الداخلية



وتنطلق المواجهة غدًا بين فريقي مباراة الجونة والداخلية في تمام الساعة الرابعة عصر، باستاد خالد بشارة في الجونة ضمن مباريات الدوري المصري.



القنوات الناقلة لمباراة الجونة والداخلية



وتُذاع مباراة الجونة والداخلية عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.



ويدخل فريق الجونة المواجهة وهو محتل المركز الثالث عشر برصيد 5نقاط، كما يحتل فريق الداخلية المركز السادس عشر برصيد 4نقاط.