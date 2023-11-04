باريس سان جيرمان يكتسح مونبلييه بثلاثية في الدوري الفرنسي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق باريس سان جيرمان الفوز أمام نظيره فريق مونبلييه بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بالجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان يكتسح مونبلييه بثلاثية

وانطلقت المباراة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب بارك دي برينيس.

وافتتح اللاعب لي كانج إن التسجيل لفريق باريس سان جيرمان في المباراة عند الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول.

ثم أضاف اللاعب إيمري الهدف الثاني لفريق باريس سان جيرمان عند الدقيقة 58 من عمر الشوط الثاني من صناعة اللاعب عثمان ديمبلي.

وأحرز اللاعب فيتور فيريرا الهدف الثالث لفريق باريس سان جيرمان أمام نظيره فريق مونبلييه عند الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة رفع فريق باريس سان جيرمان رصيده إلى 24 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي هذا الموسم.