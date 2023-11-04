نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان القادمة بعد الفوز أمام مونبلييه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فريق باريس سان جيرمان من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق مونبلييه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان القادمة

ومن المقرر أن يواجه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره فريق إيه سي ميلان الإيطالي يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة مساء يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويتم نقل مباراة باريس سان جيرمان ضد ميلان الإيطالي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لإذاعة مباريات دوري أبطال أوروبا.